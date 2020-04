Mihhail Kõlvart: Tallinnas jäävad avalikud spordiplatsid suletuks, kuid trennidega võib alustada

«Oleme seda analüüsinud. Täna peame aga konstateerima, et Tallinna munitsipaaljõulinnakuid me pole valmis avama,» ütles linnapea Mihhail Kõlvart linnavalitsuse pressikonverentsil.

«Meil pole võimalik tagada tingimusi, mis on korralduses välja toodud. Trenažööre tuleb desinfitseerida pärast iga kasutuskorda, see ei ole Tallinna puhul reaalne. Meil on 55 linnakut - see tähendab, et iga trenažööri juures seisab ametnik ja desinfitseerib.»