Esapekka Lappi pidi ebamugava haiguse tõttu elustiili muutma

Rallimaailmas tuleb töö tõttu ette pidevaid reisimisi. Nii ongi Lappile oluline, et meeskonna kokk mõistaks haigust ja oskaks pakkuda gluteenivaba toitu. Õnneks ei ole tal probleeme tekkinud. Toyota tiimis sõites olid kokad soomlased, kes teadsid tsöliaakiast väga hästi. Ka mujal on saadud edukalt hakkama.

Välismaal väljas süües kasutab ta kas inglise keelt või vajadusel otsib mobiilis kohalikus keeles «tsöliaakiakaardi», et selgitada teenindajatele haiguse tõsidust. Kõige keerulisem on Mehhikos ja Argentiinas, kus teadlikkus tsöliaakiast on alles lapsekingades. Lappi meelest on parim gluteenivaba toiduvalik Itaalias.