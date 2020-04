Tippjalgpallur andis juba neljandat korda positiivse koroonatesti

Hispaanias meedia andmetel andis Dybala kuuenda nädala jooksul juba neljanda positiivse Covid-19 testi. Samamoodi on kulgenud ka Sabatini haigus. Õnneks pole kummalgi tervise üle väga palju kurta.

«Olukord läheb järjest paremaks, sümptomeid enam pole,» sõnas Dybala. «Mulle mõjus viirus karmimalt: väsisin väga kiiresti. Trenni alustades ei suutnud ma pärast viit minutit korralikult hingatagi. Sain aru, et midagi on valesti. Tegime testi ja see oli positiivne.»