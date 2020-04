Ratase korraldus välijõusaalid avada jätab need hoopis suletuks

Samas on korraldusse lisatud punkt, et jõusaali omanik või valdaja peab pärast iga kasutuskorda tagama seadme desinfitseerimise. Kuna väga paljude välijõusaalide omanik on aga kohalik omavalitsus, pole selline nõue tegelikkuses täidetav. Sisuliselt tähendaks see, et omavalitsus peaks iga jõusaali juurde värbama inimese, kes pärast igat kasutuskorda seadmed puhastab. Seetõttu teatasidki näiteks kaks Eesti suurimat omavalitsust, et jõusaale lahti ei tehta.