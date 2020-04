Soome MotoGP etapp jääb ära, pileti oli ostnud 37 000 inimest

Võidusõit pidanuks toimuma eelmisel aastal valminud KymiRingil Iittis. Siiski on põhjanaabritel lootust näha võistlust tuleval aastal, sest korraldajatega on sõlmitud leping 2025. aastani. «Muidugi ei olnud otsus võistluse ära jätmisest kerge. Aga inimeste tervis on esmatähtis ning ületab praeguses situatsioonis kõik muu. Võistlus saab toimuma järgmisel aastal», lubasid korraldajad pressiteates.