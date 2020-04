Bigbank Tartu võrkpalliklubi jätkab, kuid kellest saab peatreener?

Nii meeskonna mänedžeri Hendrik Rikandi kui ka Bigbank Tartu meeskonna esindaja ja MTÜ SK Duo juhatuse esimehe Alari Jõesaare sõnul oleks parimaks peatreeneri kandidaatiks meeskonnale senine abitreener Alar Rikberg. «Meil on meeskonna toetus ja usaldus uue peatreeneri määramisel ning see on spordis väga tähtis,» lausus Alari Jõesaar. «Oleme kaotanud mõned väiksemad sponsorid, kuid Bigbanki jätkamine nimisponsorina tekitab ka teistes turvatunnet ja optimismi, et asi jätkub ning elame kindlasti rasked ajad koos üle.»

Rikandi sõnul tuleb järgnev hooaeg keeruline, sest keegi ei oska veel täpselt öelda, mida tulevik toob. «Kindel on see, et samasuguses mahus me enam tegutseda ei saa, kuid usun, et leiame meeskonnale väärika peatreeneri ning jätkame südikalt võistlemist – kõik sõltub sellest, kuidas ja millisel kujul Eesti võrkpallis liigad jätkuvad,» lisas Rikand.