USA lahtised võivad lükkuda detsembrisse ja väljapoole New Yorki

Juba on selge, et suurturniiridest jääb Wimbledon sootuks ära, Prantsusmaa lahtisi plaanitakse pidada septembri teises pooles. Tavapärase aasta viimase suurturniiri, USA lahtiste aeg on augusti lõpus-septembri alguses, ent see võistlus võidakse lükata hoopis septembrisse.