Postimehe virtuaalne heategevusjooks aitas Toidupanka

Hetke olukorra tõttu on mitmed pered jäänud ilma sissetulekutest ja seetõttu sattunud hätta isegi toidu hankimisega. Samuti on probleemseks muutunud inimeste aktiivsus isolatsiooni ajal. Ühine lahendus eelmainitule on heategevusjooks, mille piletituluga toetatakse Toidupanga programmi, et keegi meist ei peaks kannatama toidupuuduse käes. Lisaks annab virtuaalne heategevusjooks inimestele motivatsiooni heategevuslikul eesmärgil uuesti aktiivne olema.

«Toidupanga abi vajavate inimeste hulk kasvab praeguses eriolukorras hüppeliselt iga päev, mis tähendab, et me peame olema valmis väga kiiresti hankima väga palju rohkem toitu, mida jagada. Igasugune toetus on hetkel ülioluline. Meil on väga hea meel, et Postimees koos SportID-ga käis välja sellise kevadise ja tervist toetava heategevussündmuse idee. See on lihtne võimalus sportides anda oma panus ühiskonna heaollu,» kommenteeris Toidupanga kommunikatsiooni- ja projektijuht Liina Peäske.