Meedia: Euroliiga tippklubi mängijad pole sel aastal palka saanudki

Viimati said Istanbuli klubi mängijad palka 2019. aasta 30. detsembril ehk klubil oli raskusi juba enne koroonakriisi. Fenerbahce mängijad on pöördunud mängijaid kaitsva katuseorganisatsiooni ELPA poole, mille president Luigi Datome on olukorraga ilmselt hästi kursis, sest kuulub just nimelt Fenerbahce hingekirja. Meediale polnud ELPA valmis kommentaare andma.