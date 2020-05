Maailmameister lõpetas karjääri: vajaksin operatsiooni, mille risk on liiga suur

«Mul oleks vaja kaks selgroolüli välja vahetada. See pole operatsioon, mida ma läbida tahaks. Kui midagi läheks valesti, oleksin elu lõpuni ratastoolis. Risk on liiga suur. Lisaks ütles arst, et see ei pruugi töötada ning võib-olla vajaksin kümne aasta pärast uut operatsiooni,» jätkas Ebdon.