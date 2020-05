Latvala meenutas hukkunud kaasmaalast: ta oli kõige julgem rallisõitja

«Henri oli tõeline karakter. See tegi temast erilise inimese. Me vajame autorallisse mehi nagu tema, Colin McRae ja Marrku Alen. Sardiinia ralli (Costa Smeralda – toim), mille Henri läbis ühe jalaga, näitas, milline mees ta oli. Sama lugu Montega (1986), kus ta sõitis läbi valu. Uskumatu,» jätkas Latvala.

Kuigi Latvala on Toivoneni talendi suur austaja, peab ta läbi aega parimaks üheksakordset maailmameistrit Loebi. «Ma tean, mida mõtlete: kuidas soomlane saab niimoodi valida? Kuid siin pole muud võimalust. Ta võitis üheksa tiitlit küll ühe autotootjaga, kuid tegi seda niivõrd veenvalt. Ta oli kogu aeg konkurentsis, ei teinud vigu ning suutis tagasilöökidele alati reageerida. Lisaks on ta tore kutt. Ta on heasüdamlik ja aus. Mulle ta meeldib ja minu jaoks on ta läbi aegade parim.»