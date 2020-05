Tour de France'i tšempion Froome meenutas elu suurimat šokki: ta istus mu vastas ja viidi käeraudades minema

Armstrong võitis seitse rattamaailma mainekamat velotuuri Tour de France'i, kuid aastaid hiljem selgus, et ameeriklane kasutas süstemaatiliselt dopingut. Keelatud ainetega on vahele jäänud teisigi väga kuulsaid ja edukaid rattureid, kuid viimastel aastatel tundub, et suured skandaalid on spordialast mööda läinud.

«Peame end endiselt Armstrongi juhtumi tõttu õigustama. Sellest on möödas pikk aeg, aga me räägime sellest ikka. See tegi palju kahju, kuid arvan, et oleme nüüd pööranud uue lehekülje. Leian, et ma poleks Tour'i neli korda võitnud, kui ajad poleks muutunud,» rääkis Keenias sündinud Froome.