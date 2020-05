Eestis mänginud Venemaa jalgpallikoondislane on Hispaania tipu huviorbiidis

Kaksikvendade vastu on huvi tuntud ka Itaaliast. Näiteks on nende peale mõelnud AS Roma ja AC Milan. Et pallurite leping lõpeb 2021. aastal, ei käi nende üleminekusumma välismaa klubidele üle jõu. Nad võiksid kaubaks minna umbes 15 miljoni euro eest.