Eesti jalgpallurid Armeenia koroonakaratiinist: meil vedas, et elame naabermajades

Armeenias alustati väikestes gruppides treeningutega 22. aprillil. «Riik on öelnud, et platsil tohib korraga olla maksimaalselt 20 inimest ning alustasime seega treeninguid kahes grupis. Esmase info kohaselt pidi see faas kestma 10 päeva, aga elame-näeme,» sõnab Antonov.

«Meil on ühes grupis 12 mängijat. Enne treeningute taasalustamist tehti meile koroonatestid ja igapäevaselt kontrollitakse, et palavikku pole tekkinud,» lisab Baranov, kelle test oli sarnaselt Antonovi omale negatiivne.

Arusaadavatel põhjustel pole jätkuvalt kindel, millal liigamängudega jätkata saab. «Esmase info kohaselt anti mõista, et saame äkki alustada orienteeruvalt mai lõpus, aga täpset kuupäeva ei oska keegi praegu öelda,» ütleb Antonov.

Armeenia liiga plaanitakse esmakordselt poole hooaja järel «poolitada» ehk tugevamad meeskonnad hakkavad omavahel mängima meistritiitli nimel, alumine pool selgitab välja liigast välja kukkujad. Antonov sõnab, et praeguse plaani kohaselt liigasüsteemi muutma ei hakata. «Eeldatavasti on suvine mängukalender ääretult tihe ja meid ootavad ees väga põnevad mängud.»

Kõrges mängus on nii Antonovi kui ka Baranovi tööandjad – 17. vooru järel on Antonovi koduklubi Ararat-Armenia 33 punktiga liider, Baranovi meeskond Alashkert on nende lähim jälitaja 31 punktiga.

Enne gruppides treeningutele naasmist hoidsid mehed vormi individuaalselt ja keerulisel ajal on saanud Antonov ja Baranov koos aega veeta. «Meil vedas, et elame naabermajades. Meie pered on õnnelikud, sest naised ja lapsed saavad ka koos aega veeta. Käisime tihti teineteise juurde õhtust söömas, sest otsustasime, et sellel perioodil oleme nagu üks suur pere. See kergendas meie karantiinielu siin Jerevanis,» ütleb Antonov.

«Suhtleme igapäevaselt ning jalutame ja sööme koos. Kui neil on midagi vaja, oleme kohe olemas ja nemad samamoodi ka meie jaoks. Pere on õnneks minuga siin ja oleme kõik terved. Vahepeal hakkas veidi igav, aga samas saab perega rohkem aega veeta, eriti ajal, kus väike laps on kodus kasvamas,» sõnab Baranov lõpetuseks.