Rakvere Tarva leegionär läks kättpidi kokku nii Saage kui ka peatreener Umbraškoga

Tagantjärele selgub, et Hamiltoniga tekkisid probleemid kohe alguses. «Suur beebi, temaga oli kogu aeg mingi häda. Küll ta ei tahtnud, jaksanud või viitsinud. Jonnis pidevalt. Eks see talle saatuslikuks saigi,» jutustas võistkonna üks kogenumaid Kristo Saage podcastis «Mängumehed» .

«Mees rääkis alguses, et tuli Austraaliast siia plaaniga Euroopas tippu jõuda. Tegime võistkonnaga kaks korda nädalas trenni, ta arvas, et seda on liiga palju... Tema ideaal ja arusaam oli Euroopa korvpallist üks mäng ja trenn nädalas.»