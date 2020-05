Neli aastat tagasi surnuks kuulutatud jalgpallur on tegelikult elus

Kambat peeti andekaks kaitsjaks, kuid suurt läbilööki ei õnnestunud tal jalgpallis teha. Siiski, kui 2016. aastal teatati, et mees suri Kongos autoavariis, oli Schalke kogukond šokis, kirjutab Saksamaa väljaanne Bild.

Viimase süüdistuse kohaselt lavastas mehe surma tema endine abikaasa, kes soovis rahaks teha kindlustuspoliisi, mis oli väärt vähemalt 100 000 eurot. Esseni prokuröri Anette Milki teatel ütles Kamba kaks aastat tagasi Kinshasas asuvale Saksamaa saatkonnale, et tema surm oli tegelikult pettus.

«Kamba väitis, et läks 2016. aasta jaanuaris reisile, jättes maha dokumendid, raha ja mobiiltelefoni,» rääkis Milk. Seejärel anti tema naisele surmatõend, millega ta pettis Saksamaa kindlustusettevõtet.

2018. aasta kevadel tegi Kamba taotluse, et tal oleks võimalik Saksamaale naasta. Et uurimine ja paberimajandus võttis palju aega, jõudis ta alles hiljuti Gelsenkirchenisse. Samuti sai ta tagasi oma endise töökoha ning aitab nüüd Esseni prokuratuuri tunnistajana, et väidetav kindlustuspettus saaks oma lõpplahenduse.