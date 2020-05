Michael Schumacheri fännid said jälle tagasilöögi

Dokumentaalfilmis on oluline roll mängida seitsmekordse F1-tšempioni abikaasal Corinnal, kellel on väidetavalt suur võim otsustada, milliseid kaadreid näidatakse ja milliseid mitte.

Et materjali on produktsioonifirma B/14 andmeil tohutult palju, ei oska nad praegu välja käia, millal võiks linateos ilmavalgust näha. Küll lubati väljaandele Bild, et sellest antakse lähiajal teada.