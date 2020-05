Agentuur: Saksamaa jätkab peagi jalgpallihooajaga

Kaks kantsler Angela Merkeli valitsusele lähedast allikat kinnitas Reutersile, et roheline tuli antakse ka kõigi poodide avamisele, seda eeldatavalt 11. maist. Euroopa suurima majanduse väiksemad poed juba töötavad, kuid peavad mõistagi täitma sotsiaalse distantseerumise nõudeid.

Kõigi Bundesliga klubide mängijad-asjamehed on teinud koroonatestid, 1724-st olid positiivsed kümme. Need inimesed on karantiinis, teised saavad tööd jätkata.