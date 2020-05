Madridi Real ja Kalev/Cramole kaotanud klubi jahivad Leedu tipptsentrit

Temast on huvitatud Vana Maailma üks tippklubisid Madridi Real, samuti Peterburi Zenit. Võib meenutada, et lõppenud hooajal kaotas Zenit VTB Ühisliigas kahel korral BC Kalev/Cramole. Neevalinna tiimi senine põhitsenter, mehhiklane Gustavo Ayon sai aprilli alguses juba 35-aastaseks. Real näeks Gudaitist aga Walter Tavarese vahetusmehena.

Milanos jagab Gudaitis mänguaega ameeriklase Kaleb Tarczewskiga, too aga sõlmis klubiga hiljuti uue 2+1 lepingu. Ka tuli hooaja keskel Armani leerist sõnumeid, et osal mängijatest on keeruline mõista, milline on nende koht ja mida nad väljakul tegema peavad. Üks neist olla ka Gudaitis.