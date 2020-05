Gerd Kanter ja psühholoogid räägivad sportlastele, kuidas kriisis vastu pidada

«Endise tippsportlase ja praeguse treenerina tean, et kõrvalekalded plaanipärasest treenimisest ning teadmatus tulevaste võistluste osas võivad panna sportlaste õlgadele meeletult suure raskuse. Praegune kriisiolukord on aga vägagi eriline. Seetõttu tahame koos Eesti juhtivate spordipsüholoogidega arutada, mida saaksid tippsportlased teha, et pidada pingele vastu ja tulla kriisist võimalikult hästi välja,» ütles 2008. aastal Pekingis kettaheites olümpiakulla võitnud Gerd Kanter, kes on SA Noored Olümpiale mentor.