Inglismaal kaalutakse jalgpallimängude lühendamist

Sellest võimalusest teatas BBC Radio 4 saates Today Inglismaa profijalgpallurite assotsiatsiooni tegevjuht Gordon Taylor. Tema sõnul kardavad mängijad oma turvalisuse pärast. «Nad pole rumalad, nad tahavad olla kindlad, et väljakule naasmine on ohutu,» märkis Taylor.

BBC teatel kommenteeris Premier liiga, et see idee «ei ole laual». Liiga juht Rick Parry eitas selleteemalisi diskussioone.

Probleem on asjaolus, et Inglismaa soovib vastavalt UEFA soovitustele lõpetada hooaja 2. augustiks. Mängudega loodetakse alustada 8. juunil, seega jääks aega seitse nädalat. Selle aja jooksul tahetaks mitte ainult lõpetada meistrisari, kus meeskondadel jääb pidada 9-10 mängu, vaid ka karikavõistlused. See tähendaks väga tihedat graafikut, millest ongi tingitud mängude lühendamise mõte.