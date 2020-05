Riik ei toeta autospordiliidu suvesse kavandatavat rallit

Spordi asekantsler Pürni sõnul toimus neil täna sel teemal jutuajamine, kuid plaaniga edasi ei liigutud. «Vestlesime täna sel teemal Eesti Autospordi Liidu esindajatega ja jõudsime järeldusele, et igasuguse ralli korraldamine suvel on ebatõenäoline. Mina ei suuda ette kujutada, et olukorras, kus suve esimeses pooles on lubatud näiteks 50-100 pealised üritused, saaks rääkida ralli korraldamisest,» sõnas Pürn.