Kellel Eesti võrkpalluritest on praegu välisleping olemas?

Eesti rahvusnaiskonna nurgaründaja Kristiine Miilen esindab järgmisel hooajal eestlastele hästi teada Prantsusmaa kõrgliiganaiskonna Nancy Vanvoeuvre´i ridu. See on varasemalt olnud Miileni koondisekaaslaste Liis Kullerkannu, Anu Ennoki ja Julija Mõnnakmäe tööandja. Eelmisel hooajal mängis Miilen Kreeka meistriliigas Pannaxiakose klubis, kust hooaja lõpus samuti Prantsusmaale liikus, ent ei saanud koroonaviiruse leviku tõttu seal Beziers´i klubi eest ühtegi mängu pidada. Miilen on varasemalt pallinud ka Prantsusmaal Terville Florange´i naiskonnas, kus jätkab järgmisel hooajal karjääri ka Polina Bratuhhina-Pitou, vahendab Volley.

Miileni sõnul oli tal laual mitu head varianti, mille vahel valida. «On suur kergendus, et tulevik kindel. Algul olin üsna skeptiline, et nii vara leping ära teha leping, aga kõik käis väga kiiresti ja otsustasin nii. Mänedžer ka soovitas praegust olukorda arvestades, et kui on pakkumine heas liigas ja korralik klubi, siis võtke vastu pakkumine ja mingeid erilisi nõudmisi pole mõistlik esitada,» rääkis mängija. «Kindlust lisab seegi, et Prantsusmaal on mul tööleping ja saan oma rahad kindlasti kätte.»

Miileni sõnul oleks ta hea meelega jätkanud ka Kreeka liigas, ent seal pole veel hooaega ametlikult lõppenukski kuulutatud ja turg seisab. «Kui Kreekast oleks hea pakkumine tulnud, siis oleksin seal ka hea meelega jätkanud, Prantsusmaalt oli aga mitu huvilist ja liga on tugev ka. Nancy kui klubi osas tean ka, kuidas seal asjad toimivad, arutasin Liisi, Juli ja Anuga. Kokkuvõttes oli mul mitu head varianti laual, mille vahel valida, selles suhtes oli mul hea seis, mitte ei pidanud kahe halva vahel otsustama. Nüüd on hea rahulik olla, ei tahaks närvitseda selle pärast, et selgust pole,» tunnistas ta.

Hetkel hoiab Miilen end vormis peamiselt jooksmise ja koduste töödega. «Ma pole viis aastat saanud kevadel pere juures kodus olla, seda naudin kindlasti. Trenni tegemisest on suur osa olnud jooksmisel, aga eks mind on palju ka kodustes töödes rakendatud (naerab-toim),» lisas võrkpallur.

Meestest on tuleviku osas selgus majas koondise tempomehel Ardo Kreegil, kes liikus pärast kaheksat aastat Pariisi Volleys mängimist Lõuna-Prantsusmaale Arago de Sete´i. «Kaheksa hooaega selja taga, keskkonnavahetus kulub marjaks ära. Enamasti mängijad nii pikalt ühes kohas ei ole, ma jäin sinna Pariisi päris pikalt, on karjääri teise poolde värsket õhku vaja. Kui mänedžer küsis, kas tahan jääda või edasi liikuda, siis ütlesin suhteliselt selge sõnaga, et on aeg edasi liikuda,» rääkis mängija klubivahetuse tagamaadest.