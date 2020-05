Austria GP geograafiline asukoht ja infrastruktuur süstivad F1-isadesse optimismi

Praeguse plaani kohaselt peetakse see Austrias ning ehkki hooaeg algab planeeritust oluliselt hiljem, loodetakse kokku panna 15-18 võistlusest koosnev kalender. Algselt pidid vormeliässad kihutama 22 etapil.

F1-sarja võistlusdirektor Ross Brawn rääkis, et koroonaviiruse tõttu on neil vaja kõikide tiimide liikmeid haiguse vastu testida ning alles seejärel lubatakse nad rajale või raja äärde.

Brawni sõnul on Spielbergis peetav Austria GP geograafilise asukoha ja infrastruktuuri poolest ideaalne koht, kus F1-hooaega alustada. «Raja kõrval on kohalik lennuväli, kuhu inimesed saavad lennata. Lisaks pole Spielberg ühegi suurlinna lähedal.» Seega on koroonaviiruse levimise oht viidud võimalikult madalaks.