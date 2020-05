NBA tšempionist ärihaiks: legendaarne Shaquille O'Neal on kokku kuhjanud peaaegu miljard dollarit

Teiste firmade hulgas investeeris O'Neal 1990ndatel Google'sse. Ta meenutas, et mängis oma lastega restoranis, kui temaga hakkas rääkima üks mees. «Sa meeldid mulle väga. Ma arvan, et mul on midagi, mis pakub sulle huvi,» ütles ta. Tegemist oli investoriga, kes rääkiski korvpallurile tänasest internetigigandist.

«Ta ütles, et Google saab väga edukaks ning nõustusin temaga. Kahetsen ainult, et ma ei investeerinud sinna rohkem,» ütles O'Neal. Google'i kõrval on ta investeerinud näiteks hamburgeriketti Five Guys, omab osalust NBA klubis Sacramento Kings ning talle kuulub arvukalt jõusaale, autopesulaid ja kortermaju.