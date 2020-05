Eesti spordialaliit on rahvusvahelise uurimise all

Kummitustantsijad ja libaklubid – Eesti Tantsuspordi Liit on väidetava sohi tõttu rahvusvahelise uurimise all ja liidult võeti ajutiselt õigus korraldada tippvõistlusi. Kahtlusaluste sõnul on see aga osa siseriiklikust võimuvõitlusest, vahendab ERRi spordiportaal «Pealtnägijat».