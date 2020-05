Ott Tänak meenutab raskeid aegu: võib-olla tuli mõni asi liiga kiiresti kätte

«Kokkuvõttes läheb päris hästi. Pole vaja kuskil kaugel käia, mul on kodus kõik eluks vajalik olemas. Maja ümber jagub piisavalt ruumi ja treeningvahendid on mul olemas. Laias plaanis pole muret,» jutustas Tänak elust koroonakriisi ajal.

Ta lisas, et mõnel konsoolil või arvutil pole tarvis kätt soojas hoida, sest rallisõitjale ei anna see eriti midagi: «Mul poleks selleks isegi aega. Päevad on piisavalt tihedad.»

MM-sarja paus on nüüd veninud ligi kahe kuu pikkuseks, millal taas rajale saab, pole veel teada. Nõnda ongi Tänakule sisseelamine Hyundai tiimi kulgenud üle kivide ja kändude: «Teste on toimunud, aga kõik rallid jäid seni poolikuks. Inimesi ja võistkonna siseelu oleme tundma õppinud. Tiim on professionaalne, ollakse väga vastutulelikud. See muudab meeskonna tugevaks: sõitjale antakse, mis mugavuseks vajalik.»

Ta lisas: «Paus on küll pikk, aga näeme kõvasti vaeva. Loodame tagasi tulla palju tugevamana. Oleme nüüdseks kõigil pinnastel sõitnud, teadmised on olemas. Nüüd tuleb lihtsalt kõvasti edasi töötada ja õpitut rajal tõestada.»

Kuidas on suhted tiimipealiku Andrea Adamoga? «Ta on väga otsekohene inimene,» vastas Tänak. «Temaga on lihtne rääkida: sageli saab «jah» või «ei» vastuse, siis ongi asjad selged. Töömetoodika on lihtsasti mõistetav. Kaamera ees nähtav pole sama, mis selle taga. Aga ta on hea mees, teeb head tööd ja hoolitseb väga oma inimeste eest. Ta tahab väga võita, selles osas oleme sarnased.»

Lisaks mindi ajas tagasi 2012. aastasse, mil Tänak tegi MM-sarjas kaasa esimese täishooaja. Ebaõnnestumiste rida võinuks maksta praegusele maailmameistritel ka karjääri, ent tagasilöögid tegid saarlase hoopis tugevamaks.

«Noortele sõitjatele on raske nõu anda, nad ilmselt ei kuulaks. Mõned asjad tuleb ise läbi kogeda. Mina ei õppinud võib-olla üleliia kiiresti,» arutles Tänak. «Aga rallisõit on kompleksne. Nädalavahetuse jooksul juhtub väga palju, mitmete asjadega tuleb tegeleda ja hakkama saada. Palju sõltub kogemusest. Pead olema andekas, aga samal ajal suutma pidevalt õppida ja vigu parandada. Mina seda toona ei suutnud. Võib-olla tuli mõni asi liiga kiiresti kätte.»

2013. aastal löödi meie mees M-Spordi tiimist minema. «Tegin palju vigu, survestasin end, oli raske hakkama saada. Suutsin kiire olla katsetel, aga mitte ralli kokkuvõttes. Pidin sammu tagasi astuma. Muidugi polnud meeldiv terveks hooajaks välja jääda, aga see tuli läbi teha,» meenutas Tänak.

Ta sai uue võimaluse ja kasutas selle kenasti ära. «Sain vanemaks, mul oli aega tagasi vaadata. 2012 juhtus kõik nii kiiresti.»