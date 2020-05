FOTOUUDIS ⟩ Jalgpallitäht võitles koroonaviirusega poolteist kuud, kuid saab nüüd rahulikult hingata

26-aastane argentiinlane teatas juba 21. märtsil, et tal ja tema elukaaslasel Oriana Sabatinil diagnoositi Covid-19. Aprilli lõpus teatas Dybala, et tervise üle ei saa kurta, ent ta proov oli ikkagi neljandat korda järjest positiivne.

Nüüd on aga haigus lõplikult seljatatud. Juventus teatas, et pallur andis kaks negatiivset proovi järjest. See tähendab, et Dybala võib taas kodust välja minna ja treeningutega alustada.