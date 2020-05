Eesti koondise liider pikendas Itaalia kõrgliigaklubiga lepingut

Oma esimesel hooajal Itaalias kuulus Laak koheselt ka naiskonna põhirotatsiooni. Siiski loodab eestlanna, et tema roll Chieris kasvab, kuigi kogemusi tal nõnda palju veel pole. «Arvan, et tuleb taaskord õppimisaasta. Minu mängupositsioonil on Belgia koondislane Kaja Grobelna, kellelt saan väga palju mängutarkusi. Väikest viisi loodan, et ka mänguaeg kasvaks, kuid peamiselt pean keskenduma enesearengule,» lõpetas Laak intervjuu.