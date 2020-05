Kalev/Cramo leegionär: pidime nõustuma väiksema palgaga, muidu oleks klubi pankrotistunud

Lätlase sõnul tuldi viimaste palgamaksete osas võistkonnale vastu ning nõustuti kokkulepitust väiksemate summadega. «Seda tuli teha, et klubi ei läheks pankrotti,» ütles tagamees välja karmi tõe. «Kalev/Cramo on nii kaua olemas olnud ja on peaaegu alati olnud Eesti parim, kuid kriisi tõttu on tulevik lahtine.»