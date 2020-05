FC Barcelona ja keskväljatähe vaheline sild lõõmab leekides

32-aastane keskväljamees liitus Barcelonaga 2014. aastal ning oli Luis Enrique ametiajal kindel põhimees. Ta teenis palju mänguaega ka kahel esimesel hooajal Ernesto Valverde käe all, kuid pärast seda on Rakitic jäänud vahetusmeheks.

Eelmisel hooajal leidis aga Barcelona juhtkond, et tegelikult võiks Rakitici maha müüa küll. Seekord pani käe ette aga mängija, kuna arvas, et klubi on talle uue lepingu võlgu. Nüüd on lahkumine vaid aja küsimus.