Skandaalse otseülekande teinud jalgpallur teenis kriitikat: rumalusele pole ravimit!

Kalou sõnul kahetseb ta video tegemist. «Mõistan, miks inimesed minu peale pahased on. Ma poleks seda videot tohtinud teha. See oli minust lugupidamatu. Kuid ma olen enamat, kui need viis halba minutit, mida te nägite,» ütles ta.

Endise Londoni Chelsea mängija sõnul on ta tegelikult reegleid korralikult järginud ning tõi näiteks, et kannab kodust lahkudes alati maski. «Pärast karantiini on meid iganädalaselt testitud. Mitte ühtegi positiivset proovi pole meie seas olnud. Miks me ei või omavahel kätt suruda?» õigustas ta end.