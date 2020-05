Paarimees WRC-ajaloo parimaks hääletatud Carlos Sainzist: teda nähakse tulnukana

59-aastase Moya sõnul on tegemist suure auga, sest hääletusel osalesid fännid ja ralliajakirjanikest eksperdid. «Seda tuleb väga väärtustada. Märkimisväärne on ka see, et Carlos alistas hääletusel Hannu Mikkola, Tommi Mäkineni, Sebastien Ogier' ja Sebastien Loebi. Väga vähesed on võistelnud kõige kõrgemal tasemel 40 aastat nagu Carlos.»

Väljaandega AS vestelnud Moya usub, et Sainzi võidus mängisid rolli ka triumfid Dakari kõrberallil. «Arvan, et inimesed näevad Carlost nagu tulnukat, kes suudab võita ka peaaegu 60-aastasena.»

Moya sõnul on Sainz sündinud võidusõidutalent, kes on oma oskuste kallal näinud mõistagi ka palju vaeva. Samuti peab kaardilugeja ennast ja oma paarimeest teerajajateks. «Kui MM-sarja tulime, ei teinud keegi füüsilist ettevalmistust. Me käisime aga rallide ajal jooksmas ja võtsime rattatrenažööri võistlustele kaasa.»