Ott Tänak nõustus, et abikaasa Janikaga kohtumine muutis teda paremaks inimeseks

Tänased Tänakud abiellusid 2016. aastal ning paar kasvatab kahte last: tütar Miat ja poeg Roni. Rallisõitjat usutlenud Becs Williams ütles, et räägitakse, kuidas Janikaga kohtumine muutis Otti. «Kas ta muutis sind paremaks?» küsis britt.

Mullu autoralli maailmameistriks tulnud Tänak vastas: «See on tõsi, kahtlemata. Ta on tugev isiksus, otsekohene ja käinud rohkem koolis kui mina, seega ka targem. Arvan, et vajasin enda poolele kedagi tarka ja tugevat.»