Korvpalliliit: kõik Eesti klubid, sealhulgas Kalev/Cramo, tahavad lätlastega ühist liigat jätkata

«Kõik klubid kinnitasid, et nad soovivad Eesti-Läti liiga jätkumist,» sõnas Eesti korvpalliliidu peasekretär Keio Kuhi Postimehele. «Teatati ka sellest, et tõenäoliselt tulevad võistkondades muudatused, sest kõigil on praegu väga keeruline.»

Palju sõltub sellest, kui suure toetuse saavad meeskonnad riigilt. Aprilli alguses teatas valitsus, et sportmängude alaliitudele ja meistriliiga klubidele eraldatakse 1,2 miljonit eurot. Endiselt pole teada, kuidas summa jaguneb.

«See mängib eelarves väga olulist rolli,» märkis Kuhi. «Protsess käib, koostame taotlust kultuuriministeeriumile, nagu teisedki alad. Loodetavasti saabub selgus mai lõpuks.»

Lahtisi otsi on veel üsna palju, mistõttu ei saa korvpalliliit praegu konkreetseid kuupäevi välja öelda. Järgmise kahe nädala jooksul on võistkondadel võimalus teha ettepanekuid, siis toimub uus koosolek.

«Küsimus on mängude arvus, täpses formaadis ja lõplikus võistkondade arvus,» täpsustas Kuhi. «Eestist on osalemist kinnitanud seitse, Lätist kuus tiimi.»

Üks võimalik lisandus võib tulla Eesti esiliigast. Eelisõigus meistriliigasse tõusta on KA Tallinna Kalev/TSK-l, nende loobumise korral Viimsil ja seejärel Eesti Maaülikoolil.

«Valmistame ette taotlusprotsessi, et esiliiga klubid saaksid esitada oma nägemuse. See on järgmiste nädalate teema, kui oleme kuupäevad paika saanud,» teatas peasekretär.

Eesti klubidest on kõige tumedam paistnud BC Kalev/Cramo tulevik. Kuhi sõnutsi tahavad aga nemadki jätkata: «Kõik kinnitasid, et soovivad. Aga millisel kujul ja koosseisus... Kõik on võrdsetest tingimustes ja selle paneb elu paika.»

Läti alaliit on samuti oma klubidega nõu pidanud. Ka sealt avaldatakse ühehäälset soovi naabritega madistamist jätkata. Huvi koostööd teha on endiselt ka peasponsor PAF-il.

Eesti klubid, kes soovivad ühist liigat jätkata: Kalev/Cramo, Rapla, Pärnu, Tartu Ülikool, Rakvere Tarvas, Tallinna Kalev/TLÜ, TalTech.

Läti klubid: Riia VEF, Ventspils, Ogre, Valmiera, Läti Ülikool, Liepaja.