Djokovici üllas plaan saab üha rohkem kriitikat: aitaksin pigem inimesi, kes on reaalselt suremas

Tipptennisistid on karjääri jooksul teeninud auhinnaraha mitu miljonit eurot ning elavad mõnusat elu. Need, kelle edetabelikoht on aga näiteks kolmandas sajas, võivad sellest ja glamuurist vaid und näha.

Tippu pürgimine nõuab ohtralt raha, mistõttu on mitmed mängijad käed löönud ärimeeste või firmadega ning võtnud laenu, et tasuda muuhulgas reisi- ja ööbimiskulud ning treeneri palk. Kui kõik hästi läheb, saab investor oma raha intressidega tagasi.

Meesmängijate ühenduse juht Novak Djokovic tuli lagedale ideega, et turniiride ja katuseorganisatsioonide kõrval võiksid esisajasse kuuluvad tennisistid madalama edetabelikohaga sportlasi aidata. Raha saaksid mängijad, kes kuuluvad pingereas vahemikku 250-700.

Kuigi leidub paljusid, kes on maailma esireketiga päri, leidub ka neid, kelle arvates ei kõlba serblase idee isegi kassi saba alla.

Esimesena kritiseeris avalikult Djokovici ideed maailma edetabeli kolmas number Dominic Thiem: «Mitte keegi madalama edetabelikohaga mängijatest ei võitle oma elu eest. Olen näinud ITF-tuuri mängijaid, kellest paljud on ebaprofessionaalsed. Ma ei näe, miks peaksin neile raha andma,» sõnas austerlane.

Dominic Thiem. FOTO: KAI PFAFFENBACH/REUTERS

«Annetaksin pigem inimestele ja organisatsioonidele, kes seda tõeliselt vajavad. Maailmas pole ühtegi elukutset, kus edu ja suur sissetulek on karjääri alguses garanteeritud. Me kõik pidime võitlema,» viitas Thiem endale ja oma kolleegidele.

Nüüd on Thiemile toetust pakkunud ka argentiinlane Guido Pella, kelle leiab praegu ATP-edetabeli 36. pulgalt. «Aitaksin pigem inimesi, kes on reaalselt suremas. Või neid kodutuid, kes elavad mu kodulinna tänavatel ega saa süüa. Seal kulub see raha palju rohkem marjaks ära,» sõnas ta kodumaa raadios.

Kõige vähem mõistab Pella seda, miks peaks mängijatelt raha ära võtma puhtalt selle pärast, et too napilt maailma edetabelis esisajasse mahub. Ta toob näitena Cristian Garini, kes peaks oma 18. positsiooni tõttu justkui teistele palluritele maksma, mis sest, et veel kaks aastat tagasi paiknes temagi maailma edetabeli kolmandas sajas.