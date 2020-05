Kõrgushüppe maailmameister on pankroti äärel: ma ei suuda isegi üüri maksta

«Mul puudub igasugune sissetulek, kuid mul on palju kohustusi,» sõnas viimastel aastatel peamiselt teleeksperdina tegutsenud Sjöberg usutluses Aftonbladetile. Paralleelselt on ta andnud veel ka koolitusi ja kirjutanud raamatuid, kuid koroonaviirus võttis tema laualt ära kogu töö.

Praegu tunnistab 55-aastane mees, et tal pole raha isegi üüri maksmiseks. Arvetest rääkimata. «Kas mind peaks tänavale viskama, kuna ma ei suuda üüri maksta?» küsib Sjöberg.

Koroonakriis poleks rootslase jaoks saanud tulla halvemal ajal, sest viimased pool aastat on tema põhifookus läinud alkoholismiravile. Sjöberg on koos viinakuradiga pitsi tõstnud juba aastaid, kuna see on aidanud tal alla suruda rõlgeid mälestusi, mida põhjustas tema kasuisast treener Viljo Nousiainen, kes teda teismeliseeas aastaid seksuaalselt ära kasutas.

Patrik Sjöberg (paremal) koos kasuisast treeneri Viljo Nousiaineniga. FOTO: Scanpix Sweden

Veel aasta alguses tundus, et rootslasel õnnestubki oma elu tagasi rööbastele saada, kuid seejärel kehastus viinakurat lihtsalt koroonakuradiks. Viirushaiguse tõttu kadus ka töö, mis oli Sjöbergi jaoks eriti valus, sest suurem osa kogutud säästudest oli juba eelmise saatana valitsusperioodil kasutusse läinud.

«Säästud lihtsalt hakkasid kahanema. Mitte keegi ei osanud seda oodata, aga kardan, et oleme alles alguses. Kardan, et olukord läheb veel hullemaks ja kõik muutub täielikuks põrguks,» sõnab Sjöberg, kes on praegu valmis kinni haarama igast töökõrrest.

«Raha pole see, mis mind motiveeriks, kuid saan väga hästi aru, et mul on vaja maksta üüri ja tasuda teisi arveid, mida ma praegu teha ei suuda. Aga ma pole ainukene, kes on sellises olukoras,» lausus riigi abile lootev rootslane. «Saab olema huvitav näha, kuidas nad minusuguseid inimesi toetavad.»

Sjöbergi auhinnakapist võib lisaks 1987. aasta maailmameistritiitlile leida veel ka kaks OM-hõbedat ja ühe OM-pronksi. Sisevõistlustel krooniti ta neljakordseks Euroopa meistriks ning täiskomplekt autasusid on tal ette näidata ka sisekergejõustiku-MMilt.