Mingis mõttes valab õli tulle ka teadmine, et Jüri Ratas andis nädala alguses rohelise tule jalgpalli meistrivõistluste jätkumisele. See peaks juhtuma 19. mail. «Mingil põhjusel on pallimängud eelistatud seisuses – saavad riigilt raha ja nüüd võimaluse sporti teha,» nentis ta.