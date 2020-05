Di Maria naine vihastas kogu Manchesteri välja, kuid linnapea ei jäänud võlgu

Jalgpalluri abikaasa Jorgelina Cardoso rääkis Los Angeles de la Mananale antud intervjuus, et ta ei soovinud kohe üldse Manchesteri minna, kuid raha muutis tema meelt. Sellegipoolest oli Manchesteris veedetud aasta tema jaoks kohutav.

Ta kritiseeris nii sealset sööki kui ka kultuuri. Ta kartis linnapeal kõndida, sest inimesed nägid välja nagu pätid. Lisaks ei meeldinud talle, kuidas Manchesteri naised end meikisid. Kokkuvõtvalt ütles ta: «Manchester on halvim. Selle linna juures on kõik kohutav.»

ESPN võttis nende kommentaaride pärast ühendust Manchesteri linnapea Burnhamiga. «Enne, kui ma midagi kommenteerin, tahan temaga nõustuda ühes punktis,» ütles linnapea. «Olles eluaegne Unitedi toetaja, leian ka mina, et see periood oli masendav. Tema abikaasa toodi siia peaaegu 60 miljoni eest ning müüdi juba aasta hiljem maha. Ta on kahtlemata klubi üks kõigi aegade suurim läbikukkuja.»