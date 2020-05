Vollenaiskonna liider jätkab karjääri Itaalias

«Minu jaoks oli see hooaeg meeldejääv - nii heade kui negatiivsete asjaolude tõttu. Usun, et üllatasime liigas paljusid, saavutades nii kõrge positsiooni. Arenesin hooaja jooksul palju edasi, kahju on aga sellest, et olin pikalt hädas vigastusega ja et hooaeg enneaegselt läbi sai,» vahendab Volley eestlanna sõnu.