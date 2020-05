Suusaliidu president pani ameti maha: Alaveri ja Team Haanjaga suusaliitu tulnu pole eriti tõmbenumbriks

Laanel pakkumisi võimalikuks asendajaks ei ole, kuid ta usub, et suusaliidus on piisavalt häid potentsiaalseid kandidaate. «Ma arvan, et see, mis suusaliidu ümber toimus või mis Mati Alaveri ja Team Haanjaga tuli suusaliitu kaasa – see ei ole kellelegi eriliseks tõmbenumbriks. Tänu sellele, täna sellist inimest, kes kohe ja väga innustunult tahaks suusaliidu presidendiks saada, ei ole. Samas juhatuses on väga palju häid ja võimekaid inimesi ja seal on kindlasti olemas nimed, kes võiks olla suusaliidu presidendid.»