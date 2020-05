Madridi Reali jalgpallur ei saa tiimi treeningutega liituda, sest sai kodus tõsiselt vigastada

Spordimaailm on küll koroonakriisi tõttu umbes kaks pausil olnud, ent 22-aastane serblane suutis end kodus treenides vigastada. Võistkonna pressiteate andmetel murdis Jovic jalaluu. Nõnda jääb ta platsilt eemale vähemalt seitsmeks nädalaks.

Palluri isa ütles kodumaa meediale, et trauma tekkis kodus tiimi poolt ette antud harjutusi tehes: «Ta tundis kohe, et midagi on valesti.»