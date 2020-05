Sundby koondisest väljajätmine valmistab Norras paljudele meelehärmi, peatreener otsustas põhjuseid selgitada

Uudisteportaal VG palus vastavat kommentaari ka naistekoondise peatreenerilt Iversenilt. «Meil polnud mingit kahtlust, et Anna peaks koondisse edasi kuuluma. Tal ei olnud küll hea hooaeg, kuid ta on paremuselt meie teine või kolmas klassikasprinter. Anna on üks meie suurimaid lootusi tuleva aasta Oberhofi MMi klassikasprindis.»

Iverseni sõnul ei saa naiste ja meeste koondisi võrrelda, sest meeste osas on seis oluliselt parem ning konkurents tihedam. «Küsimus möödunud hooajal paremaid tulemusi näidanud Sundby kohta on õigustatud, aga me ei saa vaadata seda ainult MK-sarja tulemuste järgi. Norra naiste suusatamises toimub põlvkondade vahetus. Sprindikoondise olukord Maiken Caspersen Falla selja taga on õhuke. Oleme kaotanud mitu aastakäiku noori suusatajaid, sest pole pakkunud neile õiget keskkonda ning tingimusi. Mina leian, et me peame rohkem hakkama naiste suusatamisse panustama. Näiteks meeste koondisse kuulub kokku 12 sportlast, naistes on koondisekohti 10,» selgitas Iversen.