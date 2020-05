Läinud sügisel insuldi saanud Rootsi suusataja on tõusnud elu parimasse vormi

Noort Rootsi tulevikulootust tabas 2019. aasta oktoobris ajuverejooks (tserebraalne hemorraagia) vannitoas duši all olles. Sportlase õnneks oli tema läheduses telefon ning ta helistas isale, kes kutsus talle kiirabi. Suusataja seisund oli arstide saabudes sedavõrd raske, et ta ei suutnud kiirabile ust avada, mistõttu tuli päästjatel see maha murda.

Noore rootslanna sõnul tuli algselt kadunud parema kehapoole tundlikkus kiirelt tagasi ning täna treenib ta mitu korda nädalas jõusaalis. «Ma ei suutnud isegi ette kujutada, et asjad nii hästi võiks minna. Arvestades, et möödas on vaid seitse kuud, on olukord fanatsiliselt hea.»