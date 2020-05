Inglise kõrgliigaklubis diagnoositi veel üks koroonaviirusesse nakatunud jalgpallur

Brightoni tegevjuht Barber on olnud üks häälekamaid vastaseid Inglise kõrgliiga neutraalsetel väljakutel jätkamise plaanile.« Üks asi, mida me oleme Premier League'ilt palunud, on detailne plaan mängudega jätkamise faasi jõudmiseks. Esmalt peaksime me treenima väikestes gruppides, siis tegema kontaktseid treeninguid, siis viima läbi mängueelseid treeninguid ja alles siis saame mängida. Seal on palju etappe ja see on väga kompleksne küsimus,» rõhutas Barber.