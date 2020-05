Ema palub abi Keeniasse lõksu jäänud poja kojusaamiseks

«Maailm on muresid täis ja pöördun minagi nüüd oma raske koormaga Teie poole. Üksi ma enam sellega toime ei tule. Nimelt on ka minu poeg Enari üks nendest noormeestest, kes üleöö muutunud olukorraga maailmas koroona tõttu Aafrikasse lõksu jäi,» alustas ema.

«Temagi läks enne jooksuhooaega soojale maale mäestiku-jooksulaagrisse Keeniasse. Alguses ei tundunud asi nii hull, aga et esialgselt planeeritud kolmest nädalast on juba saanud kaks kuud, seda ei osanud keegi ette näha ja olukord on sõna otseses mõttes kipitav,» jätkas ta.