Koroonareegleid rikkunud Manchester City jalgpallur saadab fännidele vabanduskirju

Inglismaa koondislase säärane käitumine on pahandanud Manchester City fänne, kes on saatnud klubile ka vastava-teemalisi kirju. Briti meedia andmetel on Walker aga ise neile kirjadele vastanud ning juhtunu eest vabandust palunud. Ühele fännile olla ta lepituseks ka oma mängusärgi saatnud.

Walkerile lähedalseisva isiku sõnul on vutitäht ka ise juhtunust löödud. «Kyle on emotsionaalselt üsna halvas seisus ja teab, et vedas kõiki alt. Ta on saatnud fännidele kirju ja vabandanud nende ees.»