Dani Sordo kuulub nende tippsportlaste hulka, kelle koduks on Andorra.

Veidi utreerituna väites võib öelda, et spordimaailma rikkaid ja ilusaid meelitavad kohad, kus on hea ilm, korralikud treeningtingimused ja maksuparadiis. Neist paikadest kuulsaim on Monaco, kuid palju tähti leiab ka Andorrast.