Saate esimeses pooles tuleb juttu eelmise nädala tähtsamatest teemadest. Millal alustab Jukka Toijala loodud korvpallikodu? Mis seal tehakse ja kui palju mängijaid treeningutele oodatakse? Miks võiks olla selle ettevõtmise kitsaskohad? Kas säärase formaadiga võinuks juba varem alustada? Vastuse saavad need ja teised põnevad küsimused.

Arutluse all on ka Eesti-Läti liiga jätkumine. Mõlemalt poolt antakse positiivseid signaale, ent küsimärke ripub õhus üsna palju. Praeguse seisuga on huvi kinnitanud 13 võistkonda, kuid tiimide arv võib muutuda. Veidi selgust peaks saabuma maikuu jooksul, sest meie korvpalliklubid saavad teada, kui suur summa riigi toetusest neile kuulub.