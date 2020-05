Aegade kuulsaim Soome jalgpallur seljatas koos eestlannast abikaasaga koroonaviiruse

Esmalt tabas viirus soomlase eestlannast abikaasat Ly'd, kes elab Eestis. «Temal diagnoositi viirus esimesena, nädal hiljem jäin mina haigeks. Õnneks ei olnud valud ja hingamisprobleemid ühelgi hetkel nii tõsised, et ma pidanuks minema haiglasse. Sain haigust kodus olles ravida, aga need ei olnud üldse kerged nädalad,» tõdes soomlane.

Litmaneni sõnul oli tema seisund selline, et muidu aktiivse inimesena ei tulnud tal sport mõttessegi. «Haigena kimbutas mind pidev väsimustunne, vahel oli see ikka väga metsik. Füüsiliselt pole ma ilmselt kunagi nii halvas seisundis olnud kui praegu. Teisest küljest, neljanädalase haigusperioodi ajal polnudki mul mingit igatsust spordi ega jalgpalli järele. Mõtted olid natuke teistel asjadel.»

Jalgpallilegend peatus ka vutimaailmas toimuval. Hollandis ja Prantsusmaal on jalgpallihooajad lõpetatud, Saksamaal minnakse aga juba 16. mail mängudega edasi. «Mõlemal poolel on omad plussid ja miinused. Vaevalt leidub selles olukorras lahendust, mis oleks 100 protsenti hea. Mängijate vaatevinklist on kõige raskem teadmatus tuleviku ees. Käes on juba kevade lõpp. Seega peaks liigajuhid kiiresti lõplikud otsused ära tegema.»